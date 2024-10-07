أوستن وغالانت يؤكدان التزامهما بردع إيران وحلفائها

جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -خلال اتصال هاتفي أمس الأحد مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت– التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل والمضي قدما في الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وناقش الوزيران خلال الاتصال الوضع الحالي في لبنان وغزة وأفعال إيران التي وصفاها بالمزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشددا على التزامهما بردعها وشركائها ووكلائها في المنطقة.

وذكر البنتاغون أن الوزير أوستن أشار خلال الاتصال نظيره الإسرائيلي إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرات كبيرة في المنطقة للدفاع عن جنودها وموظفيها، وتوفير مزيد من الدعم لمنع التصعيد.

كما جدد أوستن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وشدد على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على حل دبلوماسي يتيح عودة النازحين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لمنع -ما سماه- استغلال الوضع الحالي أو توسيع الحرب من قبل "الأطراف المرتبطة بإيران".

ومن المقرر أن يقوم غالانت بزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء أوستن ومسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن.

وتعليقا على الوضع في لبنان، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تواصل التشاور مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة لإتاحة المجال للدبلوماسية.

وأضافت الخارجية الأميركية أن الضغط العسكري قد يساعد في تفعيل الدبلوماسية ولكنه قد يؤدي إلى سوء تقدير.