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معلم سوداني يلقي حصة دراسية داخل فصل مهجور بسبب الحرب

أستاذ سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور بسبب الحرب متأملا عودة طلابه المصدر : المؤسسة التعاونية الوطنية فيسبوك
معلم سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور بسبب الحرب آملا عودة طلابه (مواقع التواصل)
7/10/2024-|آخر تحديث: 7/10/202412:59 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

من جديد يعود اسم المعلم السوداني مهاجر عبد الرحمن إلى صدارة التفاعلات على منصات التواصل في البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يعطي حصة دراسية افتراضية من داخل فصل في إحدى المدارس بمدينة الخرطوم بحري، هجره التلاميذ بسبب الحرب، متمنيا عودتهم واستئناف الدراسة.

وأشاد مغردون سودانيون بالأستاذ مهاجر وحرصه على الطلاب، وعلى إكمال مسيرتهم التعليمية بالرغم من الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعاد ناشطون تداول العبارة الشهيرة للأستاذ مهاجر "مكان الطلقة نجيب طبشيرا" والتي أطلقها خلال جولة تفقدية لعدة مدارس وأحياء بمدينة بحري، ووجد خلال الجولة طلقات من الرصاص بدلا من الطباشير.

وكان مهاجر قد قرر في يوليو/تموز الماضي حزم حقائبه والعودة من القاهرة إلى أم درمان، وتمنى عودة جميع من شردتهم الحرب.

وحرص المعلم السوداني على تعليم طلاب المرحلة الثانوية عبر حصص بنظام "أون لاين" وفق مقاطع فيديو نشرتها مؤسسات تعليمية كان آخرها في 8 يوليو/تموز الجاري.

واشتهر مظهر بعدما ظهر باكيا في مقاطع فيديو منتصف يونيو/حزيران 2023 وهو يردد عبارة "إيش اللي بيحصل فينا، إحنا شعب المفروض ما يتهان، لكننا خرجنا من ديارنا".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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