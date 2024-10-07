أستاذ سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور بسبب الحرب

من جديد يعود اسم الأستاذ السوداني مهاجر عبد الرحمن إلى صدارة التفاعلات على منصات التواصل في البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يعطي حصة دراسية افتراضية من داخل فصل في إحدى المدارس في مدينة الخرطوم بحري، هجروه التلاميذ بسبب الحرب، متمنيا عودتهم واستئناف الدراسة.

وأشاد مغردون سودانيون بالأستاذ مهاجر وحرصه على الطلاب، وعلى اكمال مسيرتهم التعليمية بالرغم من الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعاد ناشطون تداول العبارة الشهيرة للأستاذ عبدالرحمن " مكان الطلقة نجيب طبشيرا"، والتي أطلقها خلال جولة تفقدية لعدة مدارس وأحياء في مدينة بحري، ووجد خلال الجولة طلقات من الرصاص بدلا من الطباشير.

مابين الرصاص والطبشير.

استاذ الاجيال مهاجر عبد الرحمن مهاجر

لا زلنا نذكر دروسه ومذاكرته لنا كطلاب شهادة سودانية اطال الله في عمره.

فقد جعلت المليشيا مدارس الطلاب ثكنات عسكرية وحولتها لمعسكرات لمرتزقتها لمهاجمة الامنين. #جرائم_الدعم_السريع pic.twitter.com/QFRvT2VhcO — Abazar Hassan (@AbazarHassan) October 3, 2024

وكان مهاجر قد قرر في يوليو/ تموز الماضي حزم حقائبه والعودة من القاهرة إلى أم درمان، وتمنى عودة جميع من شردتهم الحرب إلى السودان.

وحرص المدرس مهاجر عبد الرحمن على تعليم طلاب المرحلة الثانوية عبر حصص بنظام "أون لاين"، وفقا لمقاطع فيديو نشرتها مؤسسات تعليمية كان آخرها في 8 يوليو/تموز الجاري.

واحد من الشخصيات التي كانت تستثمر في الخدمات العامة (التعليم) كما هنالك اخرون (الطب) مما جعل التي تقدم حكوميا ضعيفة . لا للاستثمار في الخدمات يجب مجانيتها(اسعار رمزية) حتى لا تجرف لصالح هؤلاء .. وشكرا — Bashir Douda (@BashirDoud12747) October 4, 2024

واشتهر عبد الرحمن بعدما ظهر باكيا في مقاطع فيديو منتصف يونيو/حزيران 2023 وهو يردد عبارة "إيش اللي بيحصل فينا، إحنا شعب المفروض ما يتهان، لكننا خرجنا من ديارنا".