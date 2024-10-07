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أستاذ سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور بسبب الحرب

أستاذ سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور بسبب الحرب متأملا عودة طلابه المصدر : المؤسسة التعاونية الوطنية فيسبوك
أستاذ سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور بسبب الحرب متأملا عودة طلابه (مواقع التواصل الإجتماعي)
7/10/2024

من جديد يعود اسم الأستاذ السوداني مهاجر عبد الرحمن إلى صدارة التفاعلات على منصات التواصل في البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يعطي حصة دراسية افتراضية من داخل فصل في إحدى المدارس في مدينة الخرطوم بحري، هجروه التلاميذ بسبب الحرب، متمنيا عودتهم واستئناف الدراسة.

وأشاد مغردون سودانيون بالأستاذ مهاجر وحرصه على الطلاب، وعلى اكمال مسيرتهم التعليمية بالرغم من الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعاد ناشطون تداول العبارة الشهيرة للأستاذ عبدالرحمن " مكان الطلقة نجيب طبشيرا"، والتي أطلقها خلال جولة تفقدية لعدة مدارس وأحياء في مدينة بحري، ووجد خلال الجولة طلقات من الرصاص بدلا من الطباشير.

وكان مهاجر قد قرر في يوليو/ تموز الماضي حزم حقائبه والعودة من القاهرة إلى أم درمان، وتمنى عودة جميع من شردتهم الحرب إلى السودان.

وحرص المدرس مهاجر عبد الرحمن على تعليم طلاب المرحلة الثانوية عبر حصص بنظام "أون لاين"، وفقا لمقاطع فيديو نشرتها مؤسسات تعليمية كان آخرها في 8 يوليو/تموز الجاري.

واشتهر عبد الرحمن بعدما ظهر باكيا في مقاطع فيديو منتصف يونيو/حزيران 2023 وهو يردد عبارة "إيش اللي بيحصل فينا، إحنا شعب المفروض ما يتهان، لكننا خرجنا من ديارنا".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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