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وزير خارجية رواندا: الكونغو رفضت توقيع اتفاق لإنهاء صراع حركة إم 23

soldiers walk on their way to Rwindi on July 9, 2012. Congolese mutineers on July 9, 2012 pulled out of the key eastern town of Rutshuru, near the borders with Uganda and Rwanda, a day after seizing it. The M23 movement -- a group of former Tutsi rebels who had been integrated in the regular army in 2009 -- has been battling Democratic Republic of Congo troops since May. In recent days, the rebels had seized several towns in the troubled Nord Kivu province, including Rutshuru, which lies some 20 kilometres (12 miles) from the Ugandan border, half-way between Lake Edward and Lake Kivu. AFP
تقاتل حركة "إم23" قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية (الفرنسية)
6/10/2024

قال وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي اليوم السبت إن نظيرته الكونغولية رفضت توقيع اتفاق كان قد تم التوافق عليه للمساعدة في إنهاء صراع حركة إم 23 المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي أدى إلى نزوح 1.7 مليون شخص.

وتنفذ الحركة بقيادة التوتسي تمردا في شرق الدولة الواقعة في وسط أفريقيا والتي يمزقها العنف منذ 2022. وتتهم الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة ودول أخرى رواندا بدعم الحركة بالأسلحة والقوات.

epa11519558 Mourners and relatives of the victims of the Bweremana bombing attend the burial ceremony at the Genocost cemetery in Kibati, Democratic Republic of Congo, 02 August 2024. Seven people died on 15 July 2024 after an explosion occurred amid intense fighting between the March 23 Movement (M23 rebels) and the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo (FARDC). The conflict between M23 and the Democratic Republic of Congo government began in March 2022. Congo has accused Rwanda of supporting M23, a claim denied by both Rwanda and M23. EPA-EFE/MOISE KASEREKA
تشييع ضحايا هجوم خلال مواجهات بين الجيش الكونغولي ومتمردي إم 23 (أسوشيتد برس)

وتنفي رواندا دعم حركة إم 23 وتقول إنها اتخذت ما تصفها بالتدابير الدفاعية وتتهم الكونغو بالقتال في صف جماعة متمردة من الهوتو هي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تهاجم التوتسي في كلا البلدين.

وشارك البلدان في مفاوضات في أواخر أغسطس/آب بهدف تهدئة الصراع الذي فاقم أزمة إنسانية طويلة الأمد في المنطقة، وكذلك أجج في بعض الأحيان مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وقال ندوهونجيرهي لرويترز إن الموفدين إلى المحادثات، ومنهم رئيسة المخابرات العسكرية الكونغولية، اتفقوا ووقعوا على خطة "لتحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ورفع التدابير الدفاعية الرواندية".

PARIS, FRANCE - JULY 25: President of Rwanda Paul Kagame arrives at the "Sport For Sustainable Development" Summit at Carrousel du Louvre on July 25, 2024 in Paris, France. Paris will host the Summer Olympics from July 26 to August 11, 2024 (Photo by Richard Bord/Getty Images)
الرئيس الرواندي بول كاغامي (غيتي إيميجز)

وأضاف خلال حديثه على هامش قمة في فرنسا لزعماء من دول تتحدث اللغة الفرنسية أن هذا الاتفاق كان من المزمع أن يوقعه الوزيران في 14 سبتمبر/أيلول.

ولم يرد بعد متحدث باسم الحكومة الكونغولية على طلب للتعليق.

وحضر رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي ورئيس رواندا بول كاغامي القمة في فرنسا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح عقد اجتماع ثلاثي لكن انتهى الأمر إلى عقد كل منهما اجتماعا منفصلا مع ماكرون.

وقال ماكرون للصحفيين "لا يزال الوضع متوترا للغاية (لعقد اجتماع ثلاثي)". وأضاف أن الاجتماع "يتطلب جهودا من كلا الطرفين"، داعيا البلدين إلى التوصل إلى اتفاق.

المصدر : رويترز

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