ماذا قال إيلون ماسك في أول ظهور انتخابي مع ترامب؟

شارك الملياردير إيلون ماسك لأول مرة في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مساء السبت، معربا عن تأييده الكامل له، ومحذرا من العواقب التي قد تواجهها البلاد إذا لم يفز في الانتخابات.

ووصف ماسك الرئيس السابق بأنه المرشح الوحيد القادر على الحفاظ على الديمقراطية الأميركية، داعيا الجمهور إلى النضال وحشد الأصوات، وهو يقف بجانب ترامب على المسرح نفسه الذي شهد محاولة اغتياله في يوليو/تموز الماضي بمدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا.

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وقال ماسك -وهو أغنى رجل في العالم ويقود شركتي سبيس إكس وتسلا وموقع إكس للتواصل الاجتماعي- إن "الرئيس ترامب يجب أن يفوز للمحافظة على الدستور. يجب أن يفوز للحفاظ على الديمقراطية في أميركا".

وظهر الملياردير -الذي يحمل جنسيات الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا- وهو يضع قبعة سوداء عليها شعار حملة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة من جديد" (المعروف اختصارا بكلمة ماغا)، ويرتدي قميصا أسود عليه عبارة "احتلوا المريخ".

وقال ماسك "كما ترون، أنا لست ماغا وحسب.. أنا ماغا القاتم"، في إشارة إلى وصف أُطلق على بعض أنصار ترامب الأكثر حماسا.

ووسط تهليل الجمهور أخذ ماسك يقفز على المسرح وقال للحاضرين "ناضلوا، ناضلوا، ناضلوا"، مرددا الكلمات التي قالها ترامب في المكان نفسه عندما تعرض لمحاولة الاغتيال.

وكان ماسك قد أعلن تأييده لترامب في السباق الانتخابي بعد دقائق من محاولة الاغتيال التي وقعت في 13 يوليو/تموز الماضي، والتي أصيب فيها الرئيس السابق إصابة طفيفة بأذنه اليمنى.

"آخر انتخابات"

وحث ماسك الأميركيين على الخروج للتصويت بكثافة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، محذرا من أنهم "إذا لم يفعلوا، فإن هذه ستكون آخر انتخابات. هذا تنبؤي".

وتابع قائلا "الفريق الآخر يريد أن يأخذ منكم حرية التعبير. يريد أن يأخذ منكم حقكم في حمل السلاح. يريد أن يأخذ منكم حقكم في التصويت بفاعلية".

وجاءت مشاركة ماسك في التجمع الانتخابي لتشير إلى قوة التحالف بينه وبين ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات. وكان كلاهما قد انتقد الآخر في الماضي، لكن الأمور تغيرت في الأشهر الأخيرة.

وأنشأ ماسك لجنة سياسية لدعم المرشح الجمهوري، وتبرع بملايين الدولارات لصالح الحملة الانتخابية.

وصرّح ترامب، في وقت سابق، بأنه يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا فاز في الانتخابات، ورد عليه ماسك باستعداده للعمل في الإدارة الأميركية.

ففي أغسطس/آب الماضي استضاف ماسك الرئيس السابق في حوار إذاعي مباشر عبر موقع إكس، وطرح فكرة قيادته "لجنة الكفاءة الحكومية" إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وينافس ترامب في هذه الانتخابات نائبة الرئيس كامالا هاريس بعدما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق في يوليو/تموز الماضي.