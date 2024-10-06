شاهد.. فرار أفراد من حرس الحدود بعملية بئر السبع

بثت الجزيرة اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار في بئر السبع جنوبي إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة 13 شخصا حالة بعضهم خطرة.

ووثقت المشاهد عمليات هروب جماعي للإسرائيليين، إذ كان بعضهم عناصر مسلحة في حرس الحدود قرب محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، إضافة إلى إطلاق منفذ العملية أعيرة نارية قبل إصابته وسقوطه أرضا.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن منفذ عملية بئر السبع طعن شرطية وسيطر على سلاحها وأطلق النار على الآخرين، في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيلة في عملية بئر السبع ضابطة صف في حرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن والدة الشرطية القتيلة قولها إن ابنتها -وجنودا- اختبؤوا في حمام خلال عملية بئر السبع، وإنها لم تستطع التواصل معها.

وقالت شرطة الاحتلال -في وقت سابق اليوم- إنه جرى قتل منفذ العملية وإن عناصرها يمشطون المدينة بحثا عن مساعدين محتملين له.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت أن منفذ العملية من سكان النقب ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وبارك أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملية بئر السبع ووصفها بالنوعية.

وقال أبو عبيدة "نحن على يقين بأن شباب الداخل المحتل قادرون على اجتراح الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق الممكنة".