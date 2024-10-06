ترامب يعود إلى مسرح محاولة اغتياله

عاد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب إلى المكان الذي شهد محاولة اغتياله الصيف الماضي في ولاية بنسلفانيا، مناشدا حشودا من أنصاره للعمل من أجل الفوز في الانتخابات.

وحرص ترامب على استئناف حديثه من حيث توقف في يوليو/تموز الماضي، حين أصابت رصاصة أذنه اليمنى، حينما كان يخاطب جمهوره بمدينة باتلر في بنسلفانيا، إحدى الولايات المهمة التي قد تحسم السباق الرئاسي.

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واستهل الرئيس السابق كلمته أمس السبت بالقول "كما كنت أقول…"، وأشار إلى رسم بياني بشأن الهجرة كان يتحدث عنه حين بدأ إطلاق النار.

وتابع قائلا "قبل 12 أسبوعا، جميعنا تلقينا رصاصة من أجل أميركا. كل ما نطلبه هو أن يخرج الجميع ويصوتوا. لا بد أن نفوز. لا يمكننا أن ندع هذا يحدث لبلادنا".

وأضاف "حاول قاتل إسكاتي وإسكات حركتنا. كان هذا الوحش الشرير على وشك تحقيق ذلك لكن يد العناية الإلهية منعته".

وأكد ترامب عزمه على مواصلة مسيرته، قائلا "لن أستسلم أبدا، لن أنكسر أبدا".

عقب ذلك، وقف المرشح الجمهوري دقيقة صمت، في الوقت المحدد الذي دوّى فيه الرصاص في 13 يوليو/تموز، قبل استئناف خطابه.

"أعداء الداخل"

وندد ترامب في كلمته بمن أسماهم "أعداء الداخل"، ورأى أنهم "أخطر بكثير من أعداء الخارج".

وتابع الرئيس السابق أمام أنصاره قائلا "على مدى السنوات الثماني الماضية، قام أولئك الذين يريدون إيقافنا بالتشهير بي، وحاولوا إقصائي من منصبي، ولاحقوني قضائيا، وحاولوا سرقة بطاقات اقتراع مني، ومن يدري؟ ربما حاولوا قتلي. لكني لم أتوقف أبدا عن النضال من أجلكم، ولن أتوقف أبدا".

وأدى إطلاق النار في باتلر إلى مقتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي، بينما أصيب ترامب بجرح طفيف في أذنه اليمني، جراء الهجوم الذي نفذه الشاب توماس كروكس ببندقية من نوع "إيه آر-15".

وأثارت محاولة الاغتيال صدمة كبيرة على الساحة السياسية، وانضم الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى عدد من قادة دول العالم الذين تواصلوا مع ترامب ليتمنّوا له السلامة.

وساهمت الحادثة في خفض حدّة الحملة الانتخابية، لكن لفترة وجيزة، قبل أن تعود التوترات إلى حالها.

وتعرّض جهاز الخدمة السرية -المسؤول عن حماية الرؤساء والمرشحين للانتخابات وكبار الشخصيات الأجنبية- لانتقادات لاذعة لإخفاقه في تأمين المبنى الذي أُطلقت منه الأعيرة النارية، والواقع على بعد مئات الأقدام من المسرح، حيث كان ترامب يلقي خطابه، واضطرت مديرة الجهاز كيمبرلي تشيتل إلى تقديم استقالتها.

وكانت محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري هذه، الأولى من بين سلسلة من الأحداث التي هزّت البيت الأبيض، وأفضت إلى انسحاب بايدن المفاجئ من السباق الانتخابي عن الحزب الديمقراطي لصالح نائبته كامالا هاريس.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، قُبض على رجل بعد رؤيته في ملعب ترامب للغولف في فلوريدا وهو يحمل بندقية وكاميرا، فيما وصفه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه محاولة اغتيال ثانية.