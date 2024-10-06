65 مخططا استيطانيا بالقدس منذ 7 أكتوبر

قال تقرير حكومي فلسطيني، صدر اليوم الأحد، إن الجهات الإسرائيلية المختصة درست 65 مخططا استيطانيا بمدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على غزة قبل عام.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير وصل الجزيرة نت نسخة منه إن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست ما مجموعه 65 مخططا هيكليا استيطانيا في مدينة القدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منها 25 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال في المدينة و65 مخططا داخل حدودها.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي المخططات الهيكلية التي خضعت للدراسة في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام الحرب بلغ 182 مخططا هيكليا "لغرض بناء ما مجموعه 23 ألفا و267 وحدة استعمارية على مساحة 14 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، تمت المصادقة على 6300 وحدة منها".

من جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى أنه من بين 16 ألفا و663 اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال بالضفة خلال نفس الفترة، كان نصيب القدس 2771 اعتداء.

بدوره، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، الأحد، إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون من حقول فلسطينية في حي وادي الربابة في بلدة سلوان، مضيفا أنهم "نهبوا ثمار أشجار الزيتون على مساحة 159 دونما بشكل كامل".

وأضاف أن المستوطنين "اعتدوا على المواطن المقدسي شادي سومرين في وادي الربابة قبل نهبهم ثمارا تعود لمواطنين مقدسيين".