مقتل ضابط إسرائيلي والقسام تفجر منزلا بقوات الاحتلال في جباليا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأحد- مقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين بجروح خطيرة خلال معارك قطاع غزة، حيث خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال ونفذت عمليات مركبة للتصدي للتوغل الإسرائيلي.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراحه في معارك شمال قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي، وإصابة ضابط آخر وجنديين بجروح خطيرة خلال معارك اليوم شمال القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال إنه نشر المزيد من القوات حول قطاع غزة عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشمال القطاع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تطوق منطقة جباليا بعد تقييم يفيد بأن حركة حماس تعيد بناء قدراتها هناك بعد أشهر من القتال والغارات الجوية.

تصدي المقاومة

من جهتها قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التوغل شمال قطاع غزة، وفجرت منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود، وأوقعتهم بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا.

وأضافت الكتائب أنها فجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في دبابة "صهيونية" من نوع ميركافا 4، كان حولها عدد من الجنود، شرق معسكر جباليا، شمال قطاع غزة.

كما قالت القسام إنها فجرت عبوات أرضية في ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين من نوع "دي 9″ في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وأضافت الكتائب أنها استهدفت قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى.

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها قنصوا -بالاشتراك مع كتائب القسام- جنديا إسرائيليا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأوضحت السرايا أن مقاتليها استهدفوا بقذيفتي "تي بي جي" غرفة قيادة وتحكم تابعة للجيش الإسرائيلي المتوغل بمخيم جباليا.

ومن جانبها قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية برفقة فصائل المقاومة الفلسطينية مع القوات الإسرائيلية في محاور التوغل شمال قطاع غزة.