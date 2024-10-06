أصيب فلسطيني -ليلة الأحد- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت أيضا 3 آخرين وسط مواجهات مع فلسطينيين في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة والخليل جنوبها، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في أنحاء متفرقة من الضفة مساء أمس وفجر اليوم الأحد.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن شابا (23 عاما) أُصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في بلدة تل، جنوب غرب مدينة نابلس، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي نابلس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي جهاد البدوي، بعد توقيفه على حاجز عند مدخل المدينة.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينييْن اثنين، بعد توقيفهما على أحد الحواجز العسكرية بمنطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، واستولت على مركبتهما، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ماجد الهذالين، ونجله، واستولت على مركبتهما عقب احتجازهما عند حاجز عسكري قرب قرية أم الخير، بمسافر يطا.

اقتحامات

واقتحم الاحتلال كذلك منطقة واد أبو كتيلة في مدينة الخليل، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدتي بيتونيا، غرب رام الله، وسط الضفة، ومردا، شمال مدينة سلفيت، شمالي الضفة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، مما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات، حسب وكالة وفا.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا مخيم عقبة جبر في أريحا.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 742 شهيدا ونحو 6 آلاف و200 جريح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة بدعم أميركي كامل، مما أدى إلى سقوط أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.