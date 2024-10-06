آلاف الإندونيسيين يتضامنون مع غزة في الذكرى الأولى للحرب

جاكرتا- شهدت مدن إندونيسية عدة وقفات ومسيرات استذكارا لمرور عام على عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، التي تسببت باستشهاد أكثر من 41 ألف شخص وإصابة قرابة 100 ألف وفقدان نحو 10 آلاف آخرين.

وندد الإندونيسيون المحتجون بسياسات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات ومواجهات شهدتها بلدات ومدن الضفة الغربية كطولكرم وجنين ونابلس.

وفي العاصمة جاكرتا، احتشد الآلاف أمام السفارة الأميركية، استجابة لدعوة تحالف الشعب الإندونيسي لمناصرة فلسطين، منددين بالدعم الأميركي المالي والعسكري المتواصل لآلة الحرب الإسرائيلية التي امتدت في الآونة الأخيرة إلى لبنان موقعة آلاف الشهداء والجرحى.

كما طالبوا حكومتهم والدول العربية والإسلامية بمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته، بعد أن تجاوز عدد النازحين من جنوب لبنان نحو وسطه وشماله المليون نازح، داعين المنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بدورها في ذلك.

وكانت الخارجية الإندونيسية قد اعتبرت في بيان سابق لها "الاعتداء الإسرائيلي على منطقة الضاحية جنوب بيروت انتهاكا صارخا لسيادة دولة أخرى".

وحذرت من أنه "إلى جانب تصاعد العنف في لبنان، فإن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي أوسع.. ويجب أن يتوقف استعمار إسرائيل لفلسطين وفظائعها الآن.. وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط" حسب البيان.

وقبل ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي -التي تختم مهمتها بعد عشر سنوات في الوزارة هذا الشهر- أن قضية فلسطين ظلت محورا مهما في خطاب الدبلوماسية الإندونيسية خلال عقد مضى، داعية إلى توسيع دائرة الدول المعترفة بدولة فلسطين.

وفي مناسبة سابقة أكدت جاكرتا على زيادة دعمها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجهودها الإنسانية، داعية دول العالم إلى ما وصفته بالاستثمار من أجل الإنسانية والسلام.