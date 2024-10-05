18 قتيلا في أسوأ فيضانات بالبوسنة والهرسك منذ سنوات

لقي 18 شخصا حتفهم في فيضانات البوسنة والهرسك -أمس الجمعة- في حين لا يزال العديد من الأشخاص مفقودين، وذلك بعد سيول وانهيارات أرضية أدت إلى تدمير منازل وطرق وجسور وسط البلاد.

وذكرت مقاطعة الهرسك نيريتفا (جنوبي البلاد) أنه عثر على جثث الضحايا في مدينتي يابلانيتسا وكونيتش، بينهم طفل رضيع، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان العديد من الأنهار على جانبيها.

وأدى انهيار أرضي في بلدة يابلانيتسا -التي ناهز عدد سكانها 4 آلاف نسمة- إلى أضرار بكثير من المنازل وقد غمرت المياه مسجد البلدة تقريبا، ولم تبرز منه سوى القبة والمئذنة، وأصبحت البلدة معزولة بالكامل، حيث باتت الطرق الريفية القريبة غير صالحة للاستخدام وجرفت الأمطار التربة تحت قضبان السكك الحديد.

وقال مراسل الجزيرة إيفان بافكوفيتش، الذي تحدث من غرابوفيكا، إحدى المناطق المتضررة بالقرب من يابلانيتسا، إن الفيضانات جرفت جزءا من الطريق الرئيسي، فبقيت سيارات الإسعاف والشرطة عالقة، وباتوا غير قادرين على المضي قدما وتوقفت حركة المرور تماما مما جعل من المستحيل الوصول إلى المنطقة.

وظلت هذه البلدة معزولة عن العالم طوال ساعات صباح أمس إلى أن تمكن رجال الإنقاذ أخيرا من نقل الأشخاص إلى مناطق آمنة باستخدام القوارب، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال المتحدث باسم حكومة الكانتون "لا أستطيع تذكر أزمة مثل تلك منذ الحرب. حجم هذا الوضع الفوضوي صادم"، مشيرا إلى حرب البوسنة التي دارت رحاها من 1992 إلى 1995.

وأضاف المتحدث أن الوضع ما زال خطيرا، حيث من المتوقع استمرار الطقس السيئ مطلع الأسبوع.

كذلك ضربت الفيضانات مدينة كيسيلجاك على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي سراييفو، حيث غمرت المياه عددا من المنازل والسيارات والحدائق خلال دقائق قليلة.

وقد لقي مواطنان مصرعهما بعد أن أصابت الفيضانات مدينة فوجنيكا.

وأرسلت الرئاسة الفدرالية وحدات من الجيش إلى المنطقة. وقالت في بيان "تمّ حشد وحدات هندسة وإنقاذ ومروحية تابعة لجيش البوسنة والهرسك بشكل طارئ لتقديم مساعدة للسلطات المدنية ردا على هذه الكارثة".

وأكد وزير دفاع البوسنة والهرسك زوكان هيليز أن الجيش يشارك بالفعل في عملية الإنقاذ. وأشار -في حديثه لقناة الجزيرة البلقان- إلى أنه وفقا لمعلومات غير مؤكدة، سقط 20 ضحية للفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية.

يشار إلى أن كرواتيا المجاورة تعرضت أيضا لضربات الفيضانات أمس الجمعة، رغم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا. وأصدرت السلطات تحذيرا بشأن الطقس القاسي لساحل البحر الأدرياتيكي والمناطق الوسطى من البلاد.

كما أصدرت جمهورية الجبل الأسود وصربيا تحذيرات مماثلة وتم الإبلاغ عن فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في الجبل الأسود، جنوبي البوسنة، حيث انقطعت بعض القرى وغمرت المياه الطرق والمنازل.

ومن المتوقع أن يتحسن الطقس بدءا من اليوم السبت وأن يعود الهدوء للأجواء المضطربة، وفقا لما ذكره دينان زولوم خبير الأرصاد الجوية في المعهد الفدرالي البوسني للأرصاد الجوية الهيدرولوجية، في حديثه للجزيرة.