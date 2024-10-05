زعيم بوركينا فاسو يخطط لسحب تصاريح التعدين من شركات أجنبية

قال زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري اليوم السبت إن بلاده تخطط لسحب تراخيص التعدين من بعض الشركات الأجنبية، وستسعى لإنتاج المزيد من الذهب الخاص بها، دون أن يحدد التصاريح التي يمكن إلغاؤها.

وقال تراوري في خطاب إذاعي بمناسبة مرور عامين على استيلائه على السلطة في انقلاب، "نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالقدوم واستخراجه".

وأضاف "في الواقع، سنقوم بسحب تصاريح التعدين". ولم يحدد التصاريح أو يقدم المزيد من التفاصيل.

والذهب هو التصدير الرئيسي للدولة الواقعة في غربي أفريقيا، حيث ساعد الإحباط الناجم عن الأزمة الأمنية المستمرة منذ مدة طويلة على وصول المجلس العسكري إلى السلطة في عام 2022.

ومنذ ذلك الحين، قطعت العلاقات الطويلة الأمد مع الحلفاء الغربيين، وسعت إلى علاقات أوثق مع روسيا.

وتعمل في بوركينا فاسو شركة إنديفور للتعدين المدرجة في لندن، وشركة وست أفريكان ريسورسيز ومقرها أستراليا، ونوردغولد الروسية، وشركة أوريزون غولد الكندية.

لقد تعقدت العمليات بسبب تزايد انعدام الأمن. وعلى الرغم من وعد المجلس العسكري باحتواء الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، فإن البلاد شهدت تصعيدًا حادا في الهجمات القاتلة في عام 2023، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 8 آلاف شخص، وفقًا لمجموعة مراقبة الأزمات ومقرها الولايات المتحدة.