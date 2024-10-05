مظاهرات بمدن عالمية تناصر فلسطين ولبنان

شهدت مدن أوروبية وعالمية مسيرات ووقفات احتجاجية تأييدا لقطاع غزة في ذكرى مرور عام على بدء الحرب عليه، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان.

فقد شهدت العاصمة البريطانية لندن مسيرة كبرى تأييدا لقطاع غزة، طالب المتظاهرون فيها بوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، داعين الحكومة البريطانية إلى وقف ما وصفوه بالتواطؤ البريطاني مع إسرائيل ووقف تجارة السلاح معها تماما.

وشاركت شخصيات سياسية في هذه المظاهرة، بينها الزعيم السابق لحزب العمّال (مستقل حاليا) جيرمي كوربين ورئيس الحكومة الأسكتلندية السابق حمزة يوسف.

وردد المتظاهرون هتافات عدة من بينها "أوقفوا القصف" و"فلسطين حرة حرة" و"أوقفوا قصف المستشفيات"، إلى جانب هتافات تنتقد رئيس الحكومة كير ستارمرن من بينها "لا يمكنك الاختباء، سنوجّه إليك اتهامات بالإبادة الجماعية".

وفي حين خرجت مظاهرة مماثلة السبت في العاصمة الأيرلندية دبلن، وأخرى في إدنبره الأسكتلندية، شهدت شوارع مدينة هامبورغ الألمانية مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين وللتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة مع مرور عام على الحرب.

وجاب المتظاهرون بعض شوارع تلك المدن رافعين أعلاما فلسطينية ولافتات منددة بالحرب، وهتفوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن سكان القطاع.

وفي فرنسا، شهدت العاصمة باريس ومدينة ستراسبورغ، مظاهرات لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة لليوم الـ365.

وقد نظم محتجون في ستوكهولم مظاهرة ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان، حاملين أعلامًا فلسطينية ولبنانية في مسيرة من ساحة أودنبلان إلى وزارة الخارجية السويدية.

وفي اليابان نظم محتجون وقفة بالشموع في طوكيو تنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، داعين إلى وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

جنوب أفريقيا

كما تظاهر مئات الأشخاص وسط مدينة كيب تاون اليوم السبت وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرددون شعارات مناهضة لإسرائيل في تظاهرة مؤيدة لغزة مع حلول الذكرى الأولى للحرب على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وبالعنصرية، وسار العديد منهم إلى البرلمان في احتجاج نظمته حملة التضامن مع فلسطين، مؤكدين أنهم يدعمون الدعوى التي رفعتها بلادهم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ويأتي ذلك ضمن مظاهرات تشهدها مدن عالمية عدة، تنديدا بحرب جيش الاحتلال المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.