ماكرون يدعو لحل سياسي بغزة ووقف تسليح إسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الى الكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبرا أن الأولوية هي للحلّ السياسي بدل الاستمرار في الحرب.

وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر"، "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".

وأكد خلال هذه المقابلة -التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري- أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" (أسلحة إلى إسرائيل).

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصا مع إسرائيل.

وقال ماكرون "أعتقد أنه لم يتم الإصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلا".

وأضاف "إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه".

وبعد بدء القصف الإسرائيلي على لبنان، أشار ماكرون إلى أن "الأولوية هي تجنب التصعيد".