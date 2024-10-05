غارات ليلية على ضاحية بيروت وتحذيرات لسكانها بالإخلاء

قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم السبت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وجاءت الغارات بعيد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق والابتعاد عنها.

وقبيل الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيضرب مبنى لحزب الله في حي برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، مطالبا "سكانه بالابتعاد فورا".

ووجه متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت وطالبهم "بإخلائها فورا".

وفي وقت لاحق، قال مراسل الجزيرة إن غارتين أخريين استهدفتا منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي فجر أمس الجمعة غارة ضخمة استهدفت رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، الذي لا يزال الغموض يلف مصيره، في حين أكدت إسرائيل أن هناك مؤشرات متزايدة على مقتله في الغارة.

وتردد اسم هاشم صفي الدين المولود عام 1964 مؤخرا بوصفه خليفة محتملا لأمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل غارات دموية على لبنان أسفرت عن سقوط نحو ألفي قتيل وآلاف الجرحى.

ولاحقا، أطلق الجيش الإسرائيلي توغلات برية داخل لبنان، لكنه واجه مقاومة شرسة من مقاتلي حزب الله.

وإلى جانب التصدي للتوغل البري، واصل حزب الله إطلاق الصواريخ بوتيرة متصاعدة على المستوطنات والمدن الإسرائيلية.