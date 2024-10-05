جيش لبنان يحذر من محاولة إسرائيل استدراج مواطنين للتجسس

حذر الجيش اللبناني مساء السبت من محاولات إسرائيلية لاستدراج مواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر منصة إكس "في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، يعمد هذا العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات".

وأوضح أن هذا يأتي بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات.

وأضاف الجيش أنه يُحذر المواطنين من خطورة الدخول إلى هذا المحتوى وتتبُّعه والتعامل معه لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني على الوطن والمجتمع.

يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف داخل لبنان من عمليات الاختراق الأمني التي يُشتبه في قيام إسرائيل بتنفيذها عبر شبكات تجسس محلية.

وجاء ذلك بعد الاغتيالات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت قادة حزب الله وشملت أمينه العام حسن نصر الله، إلى جانب حركة حماس في لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وحتى نهاية أمس الجمعة، أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن سقوط 1181 قتيلا و3318 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح.