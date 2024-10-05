الدويري: إسرائيل تحاول فصل البقاع عن الليطاني لإجبار حزب الله على الحرب المقلوبة

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال يحاول منذ اللحظة الأولى السيطرة على كفركلا والعديسة حتى يتمكن من فصل منطقة البقاع كاملة عن نهر الليطاني، مؤكدا أن هذا الفصل -لو حدث- سيضع قوات حزب الله تحت ضغط كبير جدا.

وأضاف الدويري أن السيطرة على هذه المنطقة ستفصل قوات الحزب عن بعضها وسيجبرها على القتال بـ"الجبهة المقلوبة" التي هي أصعب أنواع القتال.

وأشار إلى أن دفاعات حزب الله في البقاع قد لا تكون بنفس قوتها على نقاط التماس وبالتالي فإن عليه القتال بكل ما لديه من قوة لمنع إسرائيل من السيطرة على هذه المنطقة.

كما أشار الدويري إلى أهمية مثلث (مارون الراس، يارون، عيتا الشعب) لأنه هو الذي فتح الطريق للإسرائيليين في حرب 2006 لكي يتقدموا في العمق ومن ثم فهي تمثل ورقة مهمة جدا في يد القوات المدافعة التي يجب إن تلحق خسائر فادحة بصفوف قوات الاحتلال في هذه المنطقة، حسب قوله.

وختم الدويري بأن قوات حزب الله "لو تمكنت من الحفاظ عليها لفترة طويلة فستشكل عامل ضغط كبير على إسرائيل التي دفعت بفرقتين فقط حتى الآن من بين 6 فرق حشدتها للعملية".