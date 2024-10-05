إعلام إسرائيلي: نحن في وضع سيئ وهكذا سيكون الرد على إيران

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية طبيعة الرد المتوقع على الهجوم الذي نفذته طهران الثلاثاء الماضي، وملف الأسرى في قطاع غزة، إضافة إلى عزم أهالي الأسرى تنظيم مظاهرات كبرى في ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري هجوما صاروخيا غير مسبوق على إسرائيل بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي على مواقع عسكرية وحيوية في الداخل الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أكد مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 الإسرائيلية سليمان مسودة أن الرد الإسرائيلي على إيران سيتم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، ونقل عن مسؤولين مطلعين قولهم إن "للحدث قابلية كبيرة للانفجار، لذلك يجب تنفيذه دون أن يفاجئ أصدقاء إسرائيل في واشنطن".

وأضاف مسودة أن واشنطن تجري محادثات مكثفة مع إسرائيل بشأن الهجوم، ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأيام المقبلة.

من جانبه، قال يارون أبراهام مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية إن "الرد المتوقع قاس ومنسق مع الولايات المتحدة، وسينفذ خلال أيام". ونقل عن وزراء في المجلس الوزاري المصغر قولهم إن "هذا الرد إجباري، وسيجبي ثمنا كبيرا من النظام الإيراني".

أما محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 ألون بن ديفيد، فحذر من أن إسرائيل "في وضع سيئ على مستوى الشرق الأوسط"، مشيرا إلى وجود تردد حقيقي بين الرغبة في الرد على إيران والخشية من جر إسرائيل إلى مواجهة مباشرة معها.

الإفراط في الثقة

وفي تعليق حول القدرات الإسرائيلية على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، حذر الخبير في الأمن القومي كوبي مروم من الإفراط في الثقة بقدرة الجيش الإسرائيلي على القيام بهذا النوع من العمليات بمفرده.

وأكد أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل أن تشارك واشنطن في الهجوم بشكل مباشر.

وفي ما يتعلق بملف الأسرى في غزة، أكد مسودة أن المفاوضات عالقة وأن "القضية ليست مطروحة للنقاش خلال الاجتماعات الأمنية". ونقل عن مسؤولين قولهم "نحن في حالة جمود تام تقريبا، ولا توجد استجابة من الطرف الآخر".

من جانبه، انتقد داني ألغيرت، شقيق أحد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، تصريحات نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة فقط عندما تستسلم حماس وتطلق سراح الأسرى، ووصف هذه التصريحات بأنها "فارغة" و"عديمة الأخلاق"، معتبرا أن نتنياهو فشل في إدارة هذا الملف.

وفي سياق متصل، كشف يوآف بوروفيتش مراسل قناة كان 11 عن عزم عائلات الأسرى تنظيم تظاهرة احتجاجية ضخمة أمام منزل نتنياهو في القدس الاثنين المقبل في الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.