أوامر إخلاء لتوسيع نتساريم ومجازر جديدة في قطاع غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت أوامر إخلاء جديدة لسكان قطاع غزة، وارتكب مجازر أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في مختلف مدن القطاع.

وقد وجّه الاحتلال الإسرائيلي أمرا لسكان مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة بالإخلاء فورا، بدعوى تواجد عناصر من حركة حماس بالمنطقة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن إشعار الإخلاء غير المعتاد للجيش الإسرائيلي بوسط غزة يهدف إلى توسيع ممر نتساريم في المنطقة.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لذكرى 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومحاولات حشود من الغزيين اقتحام ممر نتساريم والعودة إلى شمال القطاع، أو قيام مقاومين بمداهمة منطقة الممر.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بعد توغله البري بقطاع غزة قبل نحو عام، أقام معبر نتساريم لفصل شمال القطاع عن جنوبه.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة مستمرة من النزوح، حيث يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

وشُوهدت عائلات تحمل حقائب وأمتعة على ظهورها أو على عربات تجرها الحيوانات، تخرج من تلك المناطق في ظل ندرة المواصلات بسبب النقص الحاد في الوقود.

وتتزامن الإنذارات الإسرائيلية مع دعوات أطلقها الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعودة إلى مناطق شمال قطاع غزة، في ذكرى مرور عام على حرب الإبادة الإسرائيلية.

3 مجارز في 24 ساعة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيدا و66 جريحا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 41 ألفا و825 في حين بلغ عدد الجرحى 92 ألفا و910.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، للجزيرة إن مستشفيات شمال القطاع ستخرج عن الخدمة خلال 24 ساعة جراء منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال السولار والمستلزمات الطبية.

وأضاف أبو صفية خلال مقابلته مع الجزيرة أن جميع أقسام الأطفال ستخرج عن الخدمة أيضا، بما فيها أقسام الحضانة والعناية وحديثي الولادة.