عراقجي من بيروت: أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل غزة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تقف مع المقاومة بكل ثقلها، وتدعم أي وقف لإطلاق النار في لبنان بشرط أن يشمل قطاع غزة.

جاء ذلك في زيارة أجراها عراقجي اليوم الجمعة إلى بيروت ليؤكد أن بلاده "كانت ولا تزال داعمة" للبنان وحزب الله.

وقال: "وجودي في بيروت التي تقصف كل لحظة دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها".

وهذه أول زيارة لدبلوماسي إيراني إلى بيروت منذ اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتكثيف غاراتها على لبنان.

وقال عراقجي إن طهران تدعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان بشرط أن يدعمه حزب الله ويتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "مشاوراتنا مستمرة مع باقي الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشرط مراعاة حقوق اللبنانيين".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني إن هجوم بلاده الأخير على إسرائيل كان دفاعا عن النفس وفق قوانين الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن إيران تجنبت قصف المدنيين ولم تستهدف إلا المراكز الأمنية والعسكرية في إسرائيل.

وشدد على أن إيران سترد بشكل شامل وكامل ومتناسب على أي "عدوان من الكيان" الإسرائيلي.