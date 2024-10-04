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عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان
4/10/2024-|آخر تحديث: 4/10/202405:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في انفجار مسيّرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان
- الجيش الإسرائيلي: أصيب 25 جنديا في الهجوم منهم اثنان في حالة خطيرة
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: للمرة الأولى منذ بداية الحرب تنجح عمليات مجموعات شيعية عراقية بإيقاع قتلى وجرحى
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: التحقيق الأولي بيّن أن نظام الدفاع الجوي فشل برصد المسيرة التي انفجرت بشمال الجولان
المصدر : الجزيرة