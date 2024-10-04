أمن السلطة يوقف الصحفي ليث جعار لدى تقديمه شكوى ضد من اعتدوا عليه

أوقفت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الصحفي الفلسطيني ليث جعار اليوم الجمعة وذلك أثناء تقديمه شكوى ضد أحد عناصر الأمن الذين اعتدوا عليه.

وكانت الليلة الماضية قد شهدت اعتداء أحد عناصر أمن أجهزة السلطة الفلسطينية على الزميل الصحفي في طولكرم ليث جعار وهدده بإطلاق النار عليه.

ووقع ذلك أثناء وجود الصحفي ليث جعار مع المصور في محيط مستشفى ثابت ثابت الحكومي لتغطية المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال بمخيم طولكرم في الضفة الغربية بقصف جوي غير مسبوق أوقع 18 شهيدا.

وروى ليث جعار للجزيرة كيف تهجم عليه عنصر تابع للأمن الوطني الفلسطيني وعلى المصور معه أثناء وجودهما في محيط مستشفى ثابت ثابت.

وأشار إلى أن العنصر ويدعى أحمد غسان قوزح تهجم عليه بشكل شخصي وانهال عليه ضربا وشتما وهدده بإطلاق النار عليه في حال تقدم نحو محيط مخيم طولكرم أو شاهده مرة أخرى في أي مكان بمدينة طولكرم.

وأوضح جعار أن هذا الاعتداء سبقته حملة تحريضية واسعة ضده شخصيا بمنصات التواصل الاجتماعي حيث قامت "صفحات مشبوهة" بالتحريض عليه بشكل كبير.