حماس تدعو إلى النفير العام في جمعة رفع العدوان عن غزة ولبنان

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى ضرورة الحشد والمشاركة الجماهيرية الواسعة اليوم في "جمعة رفع العدوان على غزة ولبنان"، وإعلان حالة النفير العام انتصارا ووفاء لدماء الشهداء، وتأكيدا على خيار الصمود والمقاومة.

وحثت الحركة في بيان لها، أبناء الضفة الغربية على الخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، "والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق، دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا وقضيتنا الوطنية".

كما أكدت أن "ثبات الشعب الفلسطيني سيكون سدا منيعا يحول دون تمادي وعربدة الاحتلال مهما عظمت التضحيات، وأن المقاومة في الضفة الغربية لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزما ومضيا، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية لتصفية القضية".

وقالت حماس إن قصف الاحتلال الوحشي بالطائرات مساء أمس الخميس، لأحد المقاهي في مخيم طولكرم الذي أوقع عشرات الشهداء والمصابين من النساء والأطفال، هو "تصعيد خطير في عدوانه المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وإفلاسه، في ظل فشله الميداني في النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصاعدة".

وتابع بيان الحركة: "إننا إذ ننعى شهداء مجزرة طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر، لنؤكد أن المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال".

تتزامن دعوة حماس بالنفير العام مع دعوات عالمية مماثلة للمشاركة الحاشدة في المسيرات التي ستخرج اليوم، في الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعا يمنيون إلى جعل جمعة اليوم بداية للنفير العام في البلاد، دعما للمقاومة في قطاع غزة ولبنان، كما صدرت العديد من الدعوات المماثلة في العراق والأردن وعدد كبير من دول العالم.