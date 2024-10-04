حزب الله يكشف تفاصيل كمين مارون الراس ويقصف حيفا

كشف حزب الله اللبناني عن تفاصيل جديدة للعملية التي نفذها مقاتلوه جنوب لبنان، أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود قوات النخبة بالجيش الإسرائيلي، كما جدد قصفه لمناطق بإسرائيل.

ونقل حزب الله عن ضابط ميداني في غرفة عمليات المقاومة قوله إن العبوات التي فجرها المقاومون بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في خراج بلدتي مارون الراس ويارون أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا وجنديا.

وذكر الضابط الميداني بحزب الله أن هذه العبوات زرعت حديثا لرصد ومتابعة تحركات القوات الإسرائيلية، وبعضها زرع في الساعات الأخيرة قبل التفجير.

وأضاف أن "مجاهدي المقاومة تمكنوا من زرع هذه العبوات في مسارات تقدم محتملة لجنود النخبة في جيش العدو قبالة الحدود اللبنانية الفلسطينية في خضم استنفار وتحشدات قوات العدو الإسرائيلي في مواقعه وثكناته العسكرية المقابلة، ووسط تحليق طائراته الاستطلاعية بكثافة في أجواء المنطقة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن مروحيات هرعت إلى مناطق الاشتباكات على الحدود مع لبنان لتنقل جنودا قتلى وجرحى، مشيرة إلى حدث أمني صعب وخطير وغير عادي، وقالت إنه قد يكون مرتبطا بوحدة لواء غولاني.

هذا وعاشت خطوط الاشتباك والمناطق الحدودية ومدن ومستوطنات في شمال إسرائيل يوما ساخنا من اشتباكات عنيفة وتبادل للقصف والغارات، حيث أكد حزب الله أنه نفذ أكثر من 34 عملية، بينها تفجير 4 عبوات ناسفة، وقصف قواعد ومواقع عسكرية وتجمعات للقوات الإسرائيلية في المناطق المحاذية للحدود.

وأكد حزب الله إطلاق 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق على مستوطنة المطلة واستهداف صفد وقاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا.

في السياق، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن دفعة صاروخية واسعة النطاق أطلقت من لبنان باتجاه مدينة حيفا الساحلية ومحيطها. كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في حيفا وعشرات البلدات المحيطة بها.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان، مضيفا أن الدفاعات اعترضت بعضها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة. كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نحو 10 صواريخ أطلقت باتجاه حيفا ومنطقة الكريوت.

يأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر مع تواصل الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قرى وبلدات جنوب لبنان وعلى مواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وسط محاولات للاجتياح البري، وقيام حزب الله بالتصدي لها وإطلاق عشرات الصواريخ يوميا باتجاه ثكنات ومستوطنات شمالي إسرائيل.