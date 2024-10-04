حزب الله يقتل جنودا إسرائيليين وصواريخه تحدث أضرارا كبيرة بالجليل

أعلن حزب الله اللبناني -اليوم الجمعة- أنه قتل جنودا إسرائيليين قرب الحدود، وأطلق عشرات الصواريخ على شمال حيفا والجليل مما أسفر عن أضرار كبيرة وحرائق، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرات الإسرائيلية ألقت 73 طنا من القنابل على ضاحية بيروت الجنوبية الليلة الماضية.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

في غضون ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية إن خسائر كبيرة سجلت في الممتلكات إثر سقوط صواريخ بمناطق عدة في كريات شمونة والجليل الأدنى.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مبنى في كريات شمونة القريبة من الحدود أصيب إصابة مباشرة بصاروخ أطلق من لبنان، بينما قالت القناة 12 إنه رصد إطلاق أكثر من 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة وسقوط بعضها بمناطق مفتوحة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن حرائق اندلعت في مواقع مختلفة في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم رصد 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان منذ الصباح 20 منها في الدفعة الأخيرة على الجليل الأدنى.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم أنه قصف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا برشقات صاروخية. وأظهرت مقاطع مصورة سقوط صواريخ في ضواحي المدينة بعد أن اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأفادت مصادر بأن صواريخ سقطت في المنطقة الصناعية شمالي حيفا التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.

#شاهد | صواريخ من لبنان تسقط في حيفا المحتلة بعد تجاوز الدفاعات "الإسرائيلية". pic.twitter.com/f3V9RkG8DI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 4, 2024

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في حيفا وكذلك في نهاريا ومستوطنات في الجليل للتحذير من سقوط صواريخ.

كما دوت صفارات الإنذار في قيساريا ومحيطها جنوبي حيفا، وفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأطلق حزب الله أمس نحو 200 صاروخ على أهداف إسرائيلية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

كما أعلن حزب الله عن سلسلة من العمليات شملت كمائن نصبها لقوات إسرائيلية حاولت التسلل عبر الحدود.

وأكد الحزب أنه قتل خلال عمليات أمس 17 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن وقوع "حدث أمني صعب" ونقل جنود قتلى أو مصابين من منطقة الحدود مع لبنان.

بصاروخ من مسيرة.. إصابة فريق مسعفين في #المريجة إصابة ثلاثة أشخاص إثر استهدافهم بصاروخ من مسيّرة بينما كانوا ضمن فريق من المسعفين في أحد شوارع المريجة خلال قيامهم بجولة تفقدية بعد الغارات التي استهدفت المنطقة فجر اليوم pic.twitter.com/t2UQuNrd6c — هنا لبنان (@thisislebnews) October 4, 2024

غارات على لبنان

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم منزلا في بلدة خربة سلم بالنبطية جنوبي لبنان.

كما أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان مقتل مسعفين اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في مرجعيون.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية أغارت على بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان أيضا.

وبالتزامن مع ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدتي الناقورة ومجدل زون بمنطقة صور، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عيترون ومارون الراس ويارون والخيام وكفركلا والعديسة.

وفي تطور آخر، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 30 قرية في جنوب لبنان بضرورة إخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

وكانت الاشتباكات الحدودية بين حزب الله وقوات الاحتلال قد تركزت أمس في محور مارون الراس.

وفي منطقة البقاع شرقي لبنان، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم بلدتي علي النهري وصبوبا.

والليلة الماضية، استهدفت غارة إسرائيلية محيط معبر المصنع اللبناني وأدت إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا.

أطنان من القنابل

وخلال الليلة نفسها، شن الطيران الإسرائيلي غارات هي الأعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت وقد أسفرت عن تدمير مبان بالكامل، ووُصفت هذه الضربات الجوية بأنها أضخم من تلك التي اغتيل فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن هذه الغارات استهدفت مقر الاستخبارات الرئيسي لحزب الله.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الطائرات المهاجمة ألقت نحو 73 طنا من القنابل على مقر لحزب الله بالضاحية الجنوبية يعتقد أن القيادي في الحزب هاشم صفي الدين كان فيه.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الغارات استهدفت اجتماعا لكبار قادة حزب الله بينهم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لنصر الله في قيادة الحزب، وذكر أحد المسؤولين أن مصير صفي الدين لم يتضح بعد.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت إسرائيل عدوانا جويا واسعا على لبنان أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة آلاف آخرين، وتسبب في نزوح ما يزيد على 1.2 مليون داخل لبنان وباتجاه سوريا.