الحوثيون: غارات أميركية بريطانية على صنعاء والحديدة وذمار

نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية أن مدن صنعاء والحديدة وذمار تعرضت مساء اليوم الجمعة لغارات جوية شنتها طائرات أميركية وبريطانية.

وقال تلفزيون المسيرة التابع للجماعة إن الطيران الأميركي البريطاني شن 12 غارة على العاصمة صنعاء ومدينتي ذمار والحديدة.

وجاء في بيان للحوثيين أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بـ4 غارات منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء".

وأضاف أن العدوان الأميركي البريطاني شن كذلك 7 غارات على مطار الحديدة الدولي ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة غرب.

وأشار إلى أن غارة أميركية بريطانية استهدفت كذلك جنوب مدينة ذمار على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء.

ولم تتطرق القناة إلى نتائج القصف، في حين لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

يذكر أن جماعة الحوثي تشن هجمات في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، انتصارا لقطاع غزة الذي يتعرض منذ عام لحرب مدمرة من إسرائيل بدعم من واشنطن ولندن.

كذلك، تطلق جماعة الحوثي صواريخ باليستية على تل أبيب وإيلات.

ومن حين لآخر، يعلن الجيش الأميركي قصف أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

كما شنت إسرائيل عمليتين جويتين على الحديدة، الأولى كانت في يوليو/تموز والثانية في سبتمبر/أيلول الماضيين، وأسفرتا عن سقوط قتلى مدنيين وتدمير محطات كهربائية وخزانات للوقود.