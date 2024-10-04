نشر موقع "بريتبارت" الأميركي مقالا للزعيم الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز -يوم الخميس- يدافع فيه عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدما خطابا معاديا للإسلام (الإسلاموفوبيا).

ووصف فيلدرز الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "حرب عادلة" تستحق الدعم من القوميين الأوروبيين، قائلا: "نحن نقف مع إسرائيل لأن أعداءها أشرار".

وأضاف: "الحياد في مواجهة الشر هو شر بحد ذاته"، وزعم أن إسرائيل تواجه قوى تسعى لـ"إبادة الشعب اليهودي".

كما ادعى الزعيم اليميني أن المسلمين يحملون عداء للسامية، معتبرا أن التظاهرات المؤيدة لفلسطين في أوروبا تعكس كراهية لليهود، على حد قوله.

وانتقد فيلدرز بشدة أحزاب اليسار الأوروبي لدعمها القضية الفلسطينية، متجاهلا بذلك المجازر والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان.

واستخدم فيلدرز في مقاله خطاب الإسلاموفوبيا لتبرير سياسات إسرائيل، واصفا الإسلام بأنه "أيديولوجية كراهية" ضد اليهود، مدافعا بشدة عن الهجمات الإسرائيلية دون أن يعير أي اهتمام لمعاناة الفلسطينيين أو الاعتراف بالاحتلال وسياسات الاستيطان والحصار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا شرسة على قطاع غزة بدعم أميركي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 138 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وسط دمار شامل وانتشار المجاعة.