إسرائيل تقصف مدخل مستشفى مرجعيون وتقتل مسعفين

قصف الطيران الإسرائيلي -اليوم الجمعة- مستشفى في مرجعيون بجنوب لبنان وقتل مزيدا من المسعفين في إطار العدوان الجوي الواسع المستمر منذ نحو أسبوعين.

وقال مدير مستشفى مرجعيون الحكومي الطبيب مؤنس كلاكش إن الغارة وقعت على بعد 5 أمتار من مدخل المستشفى ولم تسفر عن إصابات، لكن الطاقم الطبي قرر إخلاء المستشفى مؤقتا لحين استجلاء الوضع الأمني.

وقبل أسبوع، دعت وزارة الصحة اللبنانية لإخلاء مستشفيات ضاحية بيروت الجنوبية في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل مسعفين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في مرجعيون.

كما أفادت الوكالة بمقتل مسعفين في غارة على منزل في بلدة خربة سلم بالنبطية جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله مقتل مسعف وجرح آخرين في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء عملهم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعلن أمس الخميس أن أكثر من 40 عامل إسعاف وإطفاء قتلوا بنيران إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية في لبنان، مما يرفع عدد عمال الإسعاف والإنقاذ الذين قتلوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام إلى 97.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 73 من العاملين في القطاع الصحي في لبنان قتلوا بنيران القوات الإسرائيلية.