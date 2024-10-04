أبو عبيدة: نبارك العملية العراقية النوعية بالجولان المحتل

رحب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الجمعة بما وصفها "العملية النوعية" التي نفذتها "المقاومة الإسلامية العراقية" في الجولان المحتل قبل أيام، وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنها خلفت مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين.

وقال أبو عبيدة في بيان: "نبارك العملية النوعية للمقاومة الإسلامية العراقية التي خلّفت قتلى وجرحى في قوات الاحتلال بالجولان".

وأضاف: "نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من العراق في قاعدة لقواته شمالي الجولان السوري المحتل فجر الأربعاء الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تنجح فيها عمليات الفصائل العراقية في إيقاع قتلى وجرحى.

وقال متحدث باسم الجيش إن 24 جنديا أصيبوا في الهجوم، منهم اثنان في حالة خطيرة، وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم وصورة كلا الجنديين المقتولين، وهما من الكتيبة الـ13 في لواء غولاني.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي بشأن الهجوم أظهر أن مسيرتين مفخختين أطلقتا من العراق وعبرتا إلى منطقة الجولان، وتم اعتراض إحداهما، لكن أنظمة الدفاع الجوي أخفقت في رصد المسيّرة الأخرى التي انفجرت في القاعدة الواقعة شمالي الجولان.

وجاء الاعتراف الإسرائيلي بعدما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أول أمس الأربعاء أنها هاجمت بالطائرات المسيرة 3 أهداف في 3 عمليات منفصلة شمالي الأراضي المحتلة خلال ساعات الفجر.