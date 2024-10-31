أخبار|فلسطين

عاجل.. وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية

31/10/2024-|آخر تحديث: 31/10/202412:56 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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