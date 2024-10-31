هل أعجبتكم شاحنتي؟.. ترامب يسخر من تصريح "القمامة" بطريقته الخاصة

صعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب على متن شاحنة قمامة تحمل اسمه وشعار حملته، الأربعاء، في استعراض ساخر يلفت الأنظار إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي شبه أنصار ترامب بالقمامة.

وقبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التي تجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حرص ترامب -وهو نجم سابق في تلفزيون الواقع- على اغتنام تلك الكلمة التي قالها بايدن والتي جرّت عليه انتقادات واسعة وسببت صداعا لحملة نائبته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتدى ترامب سترة السلامة ذات اللونين البرتقالي والأصفر فوق قميصه الأبيض وربطة عنقه الحمراء وصعد إلى شاحنة القمامة أمام عدسات المصورين في مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن.

وقال الرئيس السابق "هل أعجبتكم شاحنة القمامة؟ إنها على شرف كامالا وجو بايدن".

وقد حاولت هاريس النأي بنفسها عن زلة بايدن، وقالت في تصريحات للصحفيين إنها لا توافق على "أي انتقاد للناس بناء على هوية من يصوتون له".

وبدأت القصة عندما علق بايدن على ما قاله ممثل كوميدي خلال تجمع انتخابي حاشد لترامب في مدينة نيويورك يوم الأحد الماضي، إذ وصف الممثل بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة" في المحيط، وهي كلمة لقيت إدانة واسعة وسلطت الضوء على القوة الانتخابية المتزايدة لذوي الأصول اللاتينية.

وقال بايدن إن "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره"، ثم حاول الاستدراك فيما بعد، وقال إنه قصد أن "شيطنة ترامب للاتينيين أمر غير معقول وغير أميركي".

من جانبه، حاول ترامب النأي بنفسه عن الممثل الكوميدي وكلمته وقال "لا أعرف أي شيء عن هذا الكوميدي. سمعت أنه ألقى كلمة. إنه كوميدي". وأضاف المرشح الجمهوري أنه لا يحتاج للاعتذار إلى أهل بورتوريكو.