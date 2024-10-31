أمر باعتقال رئيس بلدية تركية بتهمة الانتماء للعمال الكردستاني

أمرت محكمة تركية اليوم الخميس باعتقال رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحمد أوزر، على خلفية اتهامات له بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وحل نائب لمحافظ إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري محل أوزر رئيسا للبلدية التي كان يترأسها، وذلك بعد أن اتهمه الادعاء التركي أمس الأربعاء بالانتماء لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وبلدان غربية منظمة إرهابية.

وينفي أوزر اتهامات أن له صلات بالإرهاب، بينما أكد حزبه أنه سيدافع عنه في مواجهة ما وصفها بـ"الادعاءات التي لا أساس لها".

وفي تعليق له على اعتقال النائب عن حزبه، قال أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن الاعتقال تم على أساس "ادعاءات مجردة" ويستهدف الإضرار بإرادة الناس.

ويأتي الحكم القضائي بعد أيام من إعلان حزب العمال الكردستاني الجمعة مسؤوليته عن هجوم وقع الأربعاء الماضي على مقر الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء "توساش" أودى بحياة 5 أشخاص في العاصمة التركية أنقرة.

ويحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في جنوب شرق تركيا منذ 4 عقود وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا، وتصنفه تركيا ودول غربية جماعة إرهابية.