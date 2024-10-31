غضب أمني بإسرائيل بعد تسريب معلومات ليلة الهجوم على إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس بأن التوترات بين المستويين السياسي والأمني وصلت إلى ذروتها بسبب الخوف من نقل معلومات سرية بطرق غير مقبولة، بعد تسريب معلومات تتعلق بالهجوم على إيران.

وأوضحت هيئة البث أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشف ليلة الهجوم على إيران في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تفاصيل أمنية، دون ذكرها، وذلك ما وصفته بـ"انتهاك خطير لإجراءات أمن المعلومات".

وأضافت أن المتحدث -الذي لم تسمه- يعمل بمنصبه رغم أنه لم يحصل على موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، واستُبعد نتيجة عدم استجابته للشروط الأمنية.

وأكدت هيئة البث تسريب وثائق وصفتها بالحساسة من حفرة "الكرياه" بتل أبيب، حيث يجتمع القادة الإسرائيليون تحت مقر وزارة الجيش الإسرائيلي لبحث شؤون الحرب.

وشددت على أن الوثائق المسربة قد تضر بأمن إسرائيل، وذلك ما تسبب في غضب كبير في المؤسسة الأمنية.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نددت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مرات عدة بتسريبات أسرار الدولة والخروق التي تعتبر أنها تضر أمن تل أبيب، دون القدرة على السيطرة عليها.