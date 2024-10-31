غارات عنيفة وتوغل إسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا

يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي قطاع غزة لليوم 27 على التوالي، وتوغل مجددا في مخيم جباليا، في حين تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على مختلف أنحاء القطاع.

وتوغلت الآليات الإسرائيلية مجددا في محيط المستشفى الإندونيسي ومدرستي تل الزعتر وتل الربيع قرب منطقة الفاخورة، وسط إطلاق نار من أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه المستشفى والمنطقة المحيطة.

وأنذر الجيش الإسرائيلي النازحين داخل المدرستين عبر مكبرات الصوت في الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" لإخلاء المدرستين، وشهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي إلى منطقة الشيماء في بيت لاهيا.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على المناطق الشمالية الغربية من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

شهدت مناطق الشيخ زايد وتلة قليبو ومشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا قصفًا مدفعيا وغارات جوية عنيفة وإطلاق نار من الآليات والمسيرات الإسرائيلية.

وتسبب القصف المدفعي العنيف في سقوط شهداء وجرحى، واندلاع النيران في عدة منازل بمحيط دوار الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا.

وبينت مصادر أن الجيش الإسرائيلي واصل عمليات نسف المباني السكنية في مخيم جباليا، وسمع دوي انفجاراتها العنيفة في محافظتي غزة والشمال.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

غارات وقصف مدفعي

كما شهدت مدينة غزة المحاذية لشمال القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في محيط مسجد الخالدي ومنطقتي المخابرات والخزندار والسودانية شمالي غربي المدينة، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وقال شهود عيان إن الآليات الإسرائيلية المتوغلة جنوب مدينة غزة أطلقت النار والقذائف المدفعية في محيط الكلية الجامعية وجنوب حي تل الهوى وفي محيط شارع 8 جنوبي المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، لوحظت حركة نشطة للآليات الإسرائيلية وسط إطلاق نار وعمليات تمشيط واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي شمال مخيميّ البريج والنصيرات.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 8 غارات استهدفت شمالي شرقي مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في شمالي المخيم، وإطلاق الزوارق الحربية النار والقذائف تجاه بحر المخيم.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضا زراعية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين شهدت المناطق الغربية لمدينة رفح قصفا مدفعيا عنيفا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.