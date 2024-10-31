قصف إسرائيلي على القصير بريف حمص في سوريا

أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس تعرض منطقة القصير بريف حمص الجنوبي بالمنطقة الوسطى لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى إصابة مدنيين.

وأضافت أن القصف أسفر عن أضرار مادية بالمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية بمدينة القصير، كما نتج عن القصف سحابة دخان كبيرة غطت أجزاء واسعة من المنطقة.

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف القصير بريف حمص السورية وانفجارات مكثفة تهز المنطقة pic.twitter.com/SpdNHwLh5V — Chadoua Jbeli (@chadoua_jbeli) October 31, 2024

ولم تذكر الوكالة ما الذي استهدفه القصف الإسرائيلي، غير أن إسرائيل استهدفت خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا، وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.