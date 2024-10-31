أكسيوس: إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق قريبا

نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، في حين نفى مصدر مطلع لهيئة البث الإسرائيلية وجود مؤشرات على ذلك.

وأضاف المصدران -الذين لم يكشف الموقع هويتيهما- أن هناك معلومات مخابرات إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار تقرير أكسيوس أن من المتوقع تنفيذ الهجوم انطلاقا من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وقال التقرير إن تنفيذ الهجوم من خلال الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف إستراتيجية في إيران.

وفي المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية -قبل قليل- عن مصدر مطلع تأكيده أنه لا توجد مؤشرات على أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل.

وفي سياق ذي صلة، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر -لم تسمه- ترجيحه أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران سيأتي قبل الانتخابات الأميركية.

وأكد المصدر لشبكة "سي إن إن" أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران سيقابل برد وصفه بـ"الحاسم والمؤلم".

عاجل | أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين: إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة

عاجل | أكسيوس عن مصادر: معلومات إسرائيلية تتوقع تنفيذ هجوم إيران بعدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: لا توجد مؤشرات على أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل.

أكسيوس: إيران تستعد لضرب إسرائيل انطلاقا من العراق خلال أيام

واشنطن 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – نقل موقع أكسيوس

اليوم الخميس عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف هويتيهما أن هناك

معلومات مخابرات إسرائيلية تفيد بأن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل

من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات

الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف تقرير أكسيوس أن من المتوقع تنفيذ الهجوم انطلاقا من

العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ

الباليستية.

وقال التقرير إن تنفيذ الهجوم من خلال الجماعات المسلحة

الموالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من طهران لتجنب هجوم

إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران.

(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

2024-10-31T18:48:51.000Z

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قلل محمد محمدي، رئيس مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، من شأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، ووصفه بأنه كان يائسا، وتوعد بأن بلاده سترد عليه ردا قاسيا ومؤلما.

وأضاف محمدي أن الدفاعات الجوية الإيرانية منعت الطائرات الإسرائيلية من اختراق أجواء بلاده، مؤكدا أن أضرار الهجوم كانت طفيفة.

وبدوره، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن "الكيان الصهيوني يتصرف بعشوائية ودون احترام للقواعد كأي نظام في مرحلة الانهيار".

تأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين بعد وقت قصير من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران إذا دعت الحاجة، وإنها تتمتع بحرية غير مسبوقة في العمل بعد غاراتها الجوية الأخيرة على هذا البلد.

وأضاف نتنياهو أن "الهدف الأسمى الذي أعطيته لقوات الدفاع الإسرائيلية وفروع الأمن هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وزعم أن إسرائيل تقوم في الوقت الحالي بتغيير وجه الشرق الأوسط، "لكننا ما زلنا في عين العاصفة وأمامنا تحديات كبيرة، ولا أقلل من شأن أعدائنا مطلقا".

وأضاف "نعالج أذرع الأخطبوط، ونضرب في الوقت نفسه رأسه في إيران".

موعد الرد الإيراني

وفي سياق ذي صلة، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر -لم تسمه- ترجيحه أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران سيأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد المصدر لشبكة "سي إن إن" أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران سيقابل برد وصفه بـ"الحاسم والمؤلم".

وكانت إيران قد جددت -الاثنين الماضي- تأكيدها على استخدام كل الإمكانيات المتاحة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها إسرائيل يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها السبت الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

والأحد الماضي، أبلغت إيران الأمم المتحدة احتفاظها بحق الرد على "العدوان الإجرامي الإسرائيلي"، في ظل تأكيدات إيرانية مستمرة في هذا الصدد.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة وجهها له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "سنرد بالشكل المناسب على اعتداء الكيان الصهيوني على أراضينا"، في ظل تحذيرات أميركية لإيران من "خطأ الرد واتخاذ أي خطوة انتقامية".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "هجوم النظام الصهيوني على بلادنا تحوّل إلى هزيمة أخرى لهذا الكيان"، مؤكدا أن الرد عليه "سيكون حتميا، فبلادنا تعتبر نفسها صاحبة حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة".

وفجر السبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت بدورها إنها تصدت بنجاح لمحاولات إسرائيل مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وجاء ذلك بعد ترقب إيران الهجوم الإسرائيلي، في أعقاب شنها هجوما على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

إيران تتوعد برد "قاس" على هجوم إسرائيل (إعلام)

توعدت إيران الخميس برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الفائت على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.

وقال محمد محمدي كلبيكاني مدير مكتب المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم للانباء إن "ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها الجمهورية الإسلامية في ايران ردا قاسيا يجعل (اسرائيل) تندم".

واشاد بأداء الدفاع الجوي الايراني الذي "منع دخول مقاتلات النظام الصهيوني الأراضي" الايرانية، مؤكدا أن الخسائر التي خلفتها الضربات "محدودة".

ومحمد كلبيكاني رجل دين نافذ بوصفه مديرا لمكتب المرشد الاعلى.

وهاجم الجيش الاسرائيلي في 26 تشرين الاول/اكتوبر أهدافا عسكرية في الاراضي الايرانية ردا على هجوم صاروخي ايراني على اسرائيل في الاول من الشهر نفسه.

واعلنت اسرائيل أن ضرباتها استهدفت خصوصا منشآت لتصنيع الصواريخ في حين قللت طهران من أهميتها.

والخميس أيضا، حذر قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي من أن الرد المقبل على إسرائيل "لن يكون ممكنا تصوره".

وقال سلامي بحسب وكالة تسنيم إن "اسرائيل بلغت مرحلة الانهيار، وهي تتصرف راهنا في شكل أعمى من دون أن تحترم اي قاعدة وترتكب كل أنواع الجرائم".

بدم/ب ق/ود

رد قاس

وتوعدت إيران -اليوم الخميس- برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على عدد من منشآتها العسكرية.

وقال محمد محمدي كلبيكاني مدير مكتب المرشد الايراني علي خامنئي -بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء- إن "ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا قاسيا يجعل (إسرائيل) تندم".

وأشاد بأداء الدفاع الجوي الايراني الذي "منع دخول مقاتلات النظام الصهيوني الأراضي" الايرانية، مؤكدا أن الخسائر التي خلفتها الضربات "محدودة".

وبدوره، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن "الكيان الصهيوني يتصرف بعشوائية ودون احترام للقواعد كأي نظام في مرحلة الانهيار".

وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين بعد وقت قصير من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في إيران إذا دعت الحاجة، وإنها تتمتع بحرية غير مسبوقة في العمل بعد غاراتها الجوية الأخيرة على هذا البلد.

وفجر السبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم بمقاتلات حربية على إيران، التي قالت بدورها إنها تصدت بنجاح لمحاولات إسرائيل مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، حسب بيانات رسمية.

وجاء ذلك بعد ترقب إيران الهجوم الإسرائيلي، في أعقاب شنها هجوما على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بطهران أواخر يوليو/تموز الماضي، وإعلان تل أبيب اغتيالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.