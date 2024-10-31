شهيد بمخيم نور شمس واقتحامات مستمرة في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم، في الوقت الذي تستمر فيه اقتحامات الاحتلال لمدن وبلدات في الضفة الغربية.

فقد تجددت الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس، وأفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول جثة شهيد إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، جراء قصف مسيرات إسرائيلية لموقع بالمخيم.

كما أصيب فلسطينيون جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا داخل المخيم.

وقالت المصادر إن التيار الكهربائي انقطع عن مخيم نور شمس خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في محيطه.

كما أفادت مصادر للجزيرة بانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

لحظة استهداف قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرقي طولكرم pic.twitter.com/btUWcEmQBK — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 31, 2024

ونشرت منصات فلسطينية مشاهد لجرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمر الشوارع والبنية التحتية في محيط مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي ذات السياق، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

كما قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوبي نابلس بالضفة، وشنت حملة دهم لعدد من منازل الفلسطينيين.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا من قرية سالم شرقي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة روجيب شرقي نابلس.

وفي ذات السياق، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أحياء في بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة بالضفة.

وذكرت وكالة "وفا" أن عاملا أصيب بعيار ناري أطلقه صوبه جنودُ الاحتلال، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة (جنوب قلقيلية) أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) لاحقا إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة قلقيلية، وأطلق قنابل الغاز. ونشر التلفزيون مقاطع فيديو يظهر فيها دخان بين متاجر المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة الخضر (جنوب بيت لحم) وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقد أُصيب طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر (شمال الخليل).

وداهم جنود الاحتلال هذه البلدة وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيّل للدموع مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وآخرين بحالات اختناق. ويُعد هذا الاقتحام هو الثاني خلال الساعات القليلة الماضية.