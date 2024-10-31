حزب الله يبث مشاهد لقصف قواعد إسرائيلية بصواريخ ومسيّرات

بث الإعلام الحربي لحزب الله، اليوم الخميس، مشاهد لما قال إنها قصف مقاتليه قواعد وثكنات عسكرية إسرائيلية بصواريخ ومسيّرات.

وأظهرت المشاهد لحظات قصف "قاعدة شراغا شمال مدينة عكا، وقاعدة عين شيمر شرق الخضيرة، ومعسكر إلياكيم جنوب حيفا".

وبيّن الحزب أن القصف جاء وفق "عملية مركبة من الصواريخ النوعية والمسيّرات الانقضاضية".

وعرض الحزب لقطات قال إنها تعود إلى كاميرات المستوطنين وتظهر تحليق الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها صوب الأهداف الإسرائيلية.

ومساء أمس الأربعاء، قال حزب الله إنه نفذ هجوما -بصواريخ نوعية ومسيرات- استهدف تلك القواعد والتجمعات العسكرية.

وأشار الحزب في بيان إلى أن "العدو عجز عن التصدي للصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلن حزب الله في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنه أوقع ما يزيد على 90 قتيلا وأكثر من 750 جريحا من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ بدء التوغل البري داخل العمق اللبناني.

وقال الحزب -في بيان- إن مقاتليه دمروا 38 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية وآلية هامر وأخرى مُدرعة وناقلة جند، فضلا عن إسقاط 4 مسيّرات.

ووسّعت إسرائيل -منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي- حربها على حزب الله لتشمل جل مناطق لبنان، ومن بين ذلك العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه.

ويرد حزب الله يوميا -عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وقصف مناطق وأهداف وسط إسرائيل.