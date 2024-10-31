الاحتلال يفرج عن المحامي المقدسي محمد عليان

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس أمس الأربعاء عن المحامي المسن محمد عليان بعد اعتقال دام 12 شهرا بتهمة "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي على صفحته في فيسبوك إن الاحتلال أفرج عن "المحامي المقدسي محمد عليان (70 عاما) من حي جبل المكبر بعد انتهاء محكوميته البالغة عاما بتهمة "التحريض" من خلال منشورات وكتابات على فيسبوك".

وفي أغطسطس/آب الماضي، أصدرت محكمة إسرائيلية حكمها بالسجن لمدة 12 شهرا على المحامي عليان الذي اعتقل من منزله في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار المركز إلى أن علامات التعب والإعياء ظهرت واضحة على المحامي المقدسي "لتعرضه لظروف اعتقال صعبة ومنع الدواء عنه"، مشيرا إلى أنه "بحاجة اليوم لمتابعة طبية وعلاجات".

وأوضح أن المحامي عليان ناشط حقوقي، اعتقل سابقا عدة مرات وقضى سنوات عدة في السجون، وتعرض منزله للهدم ويمنع من استخدامه بعد استشهاد نجله بهاء، كما أنه كان من أبرز الناشطين في الحملات المطالبة بتسليم جثث الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

واستهشد بهاء يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد إطلاق نار عليه داخل حافلة إسرائيلية بدعوى تنفيذه عملية طعن أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين.

ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن المحامي عليان خرج من السجن ليجد أن اثنين من أقاربه استشهدا، وهما ابن أخيه أحمد عليان الذي استشهد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحفيد شقيقه الطفل وديع عليان الذي استشهد في فبراير/شباط الماضي، وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانيهما.

يذكر أن سلطات الاحتلال، وبالتزامن مع العدوان على غزة، شنت حملة اعتقالات واسعة في القدس شملت أكثر من 1920 شخصا، وفق محافظة القدس.