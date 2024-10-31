إنفوغراف.. إحصائيات 390 يوما من المجازر الإسرائيلية في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ390 على التوالي.

وخلال 390 يوما من الحرب على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال 3759 مجزرة، أسفرت عن استشهاد 43 ألفا و163 فلسطينيا بينهم أكثر من 17 ألف طفل ونحو 12 ألف امرأة، بالإضافة إلى إصابة 101 ألف و510 آخرين.

كما ألقت قوات الاحتلال أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 150 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 مستشفى عن الخدمة.

وهذه أهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة منذ 17 عاما، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع: