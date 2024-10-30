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51 قتيلا بفيضانات عارمة في فالنسيا الإسبانية

Roads are covered by flooding after the Spanish meteorological agency put the Valencia region in the highest red alert for extreme rainfalls, in Llombai, Valencia, Spain, October 29, 2024. REUTERS/Eva Manez
العواصف الممطرة تسببت في فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا (رويترز)
30/10/2024-|آخر تحديث: 30/10/202401:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت السلطات الإسبانية -اليوم الأربعاء- بمقتل 51 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديد والطرق السريعة.

وأكدت خدمات الطوارئ في المنطقة الشرقية من فالنسيا حصيلة القتلى.

وتسببت العواصف الممطرة أمس الثلاثاء في فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.

وخرج قطار فائق السرعة، يقل نحو 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، على الرغم من أن سلطات السكك الحديد ذكرت أنه لم يصب أحد بأذى، إثر ذلك توقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينة فالنسيا ومدريد، وكذلك عديد من خطوط الركاب.

A car drives past damaged items from a furniture factory affected by torrential rains that caused flooding in La Alcudia, Valencia region, Spain, October 30, 2024. REUTERS/Eva Manez
الفيضانات جرفت السيارات وأغلقت الشوارع (رويترز)

واستخدمت الشرطة وخدمات الإنقاذ مروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم، وتم نشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في إسبانيا في المناطق المدمرة.

وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.

يشار إلى أن إسبانيا شهدت عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة، وما زالت تتعافى من جفاف شديد، حدث في وقت سابق من هذا العام.

المصدر : الألمانية

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