هاريس تنأى بنفسها عن تصريح بايدن بشأن "القمامة"

حاولت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة أن تنأى بنفسها عن التصريح الأخير للرئيس جو بايدن الذي شبّه أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالقمامة، وأكدت أهمية الوحدة بين الأميركيين.

وقالت هاريس، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إنها لا توافق على "أي انتقاد للأشخاص بناء على هوية من يصوتون له".

وتابعت قائلة "سوف أمثل جميع الأميركيين، بمن في ذلك أولئك الذين لا يصوتون لمصلحتي".

جاء ذلك بعدما تعرض بايدن لانتقادات بسبب تعقيبه على ما قاله ممثل كوميدي خلال تجمع انتخابي حاشد لترامب في مدينة نيويورك يوم الأحد الماضي، إذ وصف الممثل بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة" في المحيط، وهي كلمة لقيت إدانة واسعة وسلطت الضوء على القوة الانتخابية المتزايدة لذوي الأصول اللاتينية.

وقال بايدن إن "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره، إن شيطنته للاتينيين أمر غير معقول وغير أميركي".

لكن البيت الأبيض دخل على الخط لاحقا، وأوضح -في بيان- أن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب وليس إلى أنصاره.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس إن "الرئيس أشار إلى خطاب الكراهية خلال التجمع الانتخابي في ماديسون سكوير غاردن باعتباره قمامة".

ويأتي هذا السجال قبل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسة الأميركية التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ هاريس وترامب فيها متقاربة للغاية.