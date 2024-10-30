"سي إن إن" تحظر معلقا بسبب تصريح عنصري ضد صحفي مسلم

اعتذرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس الثلاثاء لصحفي مسلم بعد تعرضه لتصريح عنصري على الهواء مباشرة، مؤكدة أنها ستتوقف عن استضافة المعلق الذي هاجم الصحفي.

فأثناء مناقشة للخطاب المستخدم في تجمع للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أول أمس الاثنين، هاجم المعلق رايان جيردوسكي الصحفي المسلم مهدي حسن قائلا "آمل ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك"، وذلك بعد أن قال حسن إنه مؤيد لفلسطين.

وشاهد عشرات الملايين عبر الإنترنت هذا التعليق الذي تضمن إشارة واضحة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) التابعة لحزب الله اللبنانية في سبتمبر/أيلول الماضي.

العنصري ريان جيمز، يقول للإعلامي مهدي حسن:

"آمل ألا ينفجر جازك البيجر"، في إشارة واضحة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أجهزة البيجر".

وهو بذلك ينعته بالإرهابي مهددا باغتياله، لدعم مهدي حسن لغزة ورفضه الحرب. قناة CNN اعتذرت لمهدي حسن وقررت عدم استضافة العنصري مرة أخرى على قناتها. pic.twitter.com/qmmFRpIkI1 — Emad (@emadelalem) October 29, 2024

واعتذرت مضيفة الحلقة آبي فيليب لحسن والمشاهدين بعد التعليق العنصري، في حين قالت "سي إن إن" في بيان إنه "لا مجال للعنصرية أو التعصب" في شبكتها، مؤكدة عدم استضافة جيردوسكي مرة أخرى.

من جانبه، اعتذر جيردوسكي عن تعليقه على الهواء مباشرة، لكنه دافع عن نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إنها كانت مزحة.