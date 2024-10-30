روسيا تسيطر على بلدة بشمال أوكرانيا وتستهدف كييف بعشرات المسيرات

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء سيطرتها على بلدة بشمال شرق أوكرانيا كما استهدفت العاصمة كييف بعشرات المسيرات، وفي حين أعلن الجيش الأوكراني تدمير 33 مسيرة روسية قال الجيش الروسي في المقابل إنه دمر 23 مسيرة أوكرانية في عدة مناطق غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنها سيطرت على بلدة كروغلياكوفكا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا حيث تكثّف ضغوطها على القوات الأوكرانية.

وكانت هذه البلدة موطنا لحوالي 1200 شخص قبل الحرب وتقع على مسافة 20 كيلومترا جنوب كوبيانسك، وهي معقل أوكراني تحاول موسكو محاصرته.

وقالت وزارة الدفاع إن وحدات الجيش الروسي "حرّرت بلدة كروغلياكوفكا في منطقة خاركيف" مستخدمة الاسم الروسي للقرية.

وكانت كييف قد أجبرت القوات الروسية على الابتعاد عن كوبيانسك وجزء كبير من منطقة خاركيف في أواخر عام 2022، لكن القوات الروسية عادت بقوة وهي تكثف ضغطها على الجنود الأوكرانيين المنهكين.

حرب الطائرات المسيرة

من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق غرب روسيا.

وذكرت الوزارة على تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف، وخمسا فوق منطقة كورسك، وأربعا فوق منطقة سمولينسك، وبقية الطائرات فوق مناطق أوريول وبريانسك وبيلغورود.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 33 من أصل 62 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وذكرت على تطبيق تليغرام أن 25 طائرة مسيرة أخرى لم يعثر عليها، ومن المرجح أن تكون تدابير الحرب الإلكترونية قد اعترضتها. في حين لم يتضح مصير الطائرات الأربع المتبقية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا -بينهم فتاة تبلغ من العمر 11 عاما- واشتعلت النيران في عدة شقق في الهجوم الروسي على كييف.

ونشرت الإدارة العسكرية في كييف صورة لألسنة لهب تندلع من شقة في مبنى سكني، وقالت أيضا إن حريقا آخر اندلع في مبنى إداري متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في حوالي الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش في كييف والمنطقة المحيطة بها وفيما يقرب من نصف مساحة مناطق شرق أوكرانيا.

693 ألف قتيل روسي

وفي إطار متصل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أن عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ارتفع إلى نحو 693 ألفا و640 جنديا، بينهم 1560 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على منصة فيسبوك، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 9137 دبابة، منها 8 دبابات أمس الثلاثاء، و18 ألفا و433 مركبة قتالية مدرعة، و19 ألفا و955 نظام مدفعية، و1242 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و986 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و17 ألفا و979 طائرة مسيرة، و2625 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و27 ألفا و840 من المركبات وخزانات الوقود، و3567 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

كوريا الشمالية وروسيا

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الاستخبارات العسكرية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن فريقا متقدما من القوات الكورية الشمالية ربما تم نشره على الخطوط الأمامية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأضافت أن "حشد القوات باتجاه ساحات القتال، بما في ذلك منطقة كورسك الحدودية في غرب روسيا، يبدو وشيكا".

وفي هذا الصدد قال مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية اليوم إن بلاده تسعى لإرسال فريق إلى أوكرانيا لمراقبة وتحليل نشر روسيا لقوات كورية شمالية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن سول وحلفاءها يقدرون أن ما لا يقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي تم نقلهم إلى روسيا وأن أكثر من 3 آلاف منهم تم نشرهم بالفعل قرب خطوط المواجهة في أوكرانيا.