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حزب الله: هاجمنا بالمسيرات وقصفنا بالصواريخ النوعية قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة

30/10/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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