الانتخابات الأميركية 2024

أخبار|الانتخابات الأميركية 2024|الولايات المتحدة الأميركية

تشويق متواصل.. آخر نتائج الاستطلاعات برئاسيات أميركا

An illustration of kamala harris en donald trump looking at each other, the background is the american flag.
التقارب في النتائج أصبح سيّد الموقف في الأمتار الأخيرة من السباق (شترستوك)
30/10/2024

مع دخول الحملة الانتخابية في أميركا أسبوع الحسم، يتواصل التشويق والتقارب في نتائج استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

ووفقا لأحدث استطلاعات رأي "رويترز/إبسوس"، تقدمت هاريس بنقطة مئوية واحدة فقط على الجمهوريين، بنسبة 44%، مقابل 43% على الصعيد الوطني.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وكان هامش الخطأ في هذه الاستطلاعات نحو 3 نقاط مئوية في أي اتجاه.

وتشير الاستطلاعات أيضا إلى أن تقدم هاريس تراجع بشكل مطرد منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

للاستخدام الداخلي - مقارنة بين هاريس وترامب
مقارنة بين هاريس وترامب (الجزيرة)

كما أظهرت استطلاعات رويترز/إبسوس السابقة في الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تقدم هاريس على ترامب بنقطتين.

وخلص استطلاع آخر عبر الهاتف والإنترنت -أجراه مركز استطلاعات الرأي البارز في الولايات المتحدة راسموسن- إلى أن هاريس تواجه تحديات في شعبيتها.

ووفقا للاستطلاع، يرى 47% من الناخبين المحتملين أنها تعمل بشكل إيجابي، و33% لديهم رأي "إيجابي جدا" عنها.

ومع ذلك، يراها 51% بشكل سلبي، و44% لديهم انطباع "سلبي جدا" عنها.

المصدر : الجزيرة

إعلان