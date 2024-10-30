تشويق متواصل.. آخر نتائج الاستطلاعات برئاسيات أميركا
مع دخول الحملة الانتخابية في أميركا أسبوع الحسم، يتواصل التشويق والتقارب في نتائج استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
ووفقا لأحدث استطلاعات رأي "رويترز/إبسوس"، تقدمت هاريس بنقطة مئوية واحدة فقط على الجمهوريين، بنسبة 44%، مقابل 43% على الصعيد الوطني.
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وكان هامش الخطأ في هذه الاستطلاعات نحو 3 نقاط مئوية في أي اتجاه.
وتشير الاستطلاعات أيضا إلى أن تقدم هاريس تراجع بشكل مطرد منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أظهرت استطلاعات رويترز/إبسوس السابقة في الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تقدم هاريس على ترامب بنقطتين.
وخلص استطلاع آخر عبر الهاتف والإنترنت -أجراه مركز استطلاعات الرأي البارز في الولايات المتحدة راسموسن- إلى أن هاريس تواجه تحديات في شعبيتها.
ووفقا للاستطلاع، يرى 47% من الناخبين المحتملين أنها تعمل بشكل إيجابي، و33% لديهم رأي "إيجابي جدا" عنها.
ومع ذلك، يراها 51% بشكل سلبي، و44% لديهم انطباع "سلبي جدا" عنها.