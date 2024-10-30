بيت لاهيا "منطقة منكوبة" واستمرار قصف الاحتلال على المدنيين بالقطاع

أعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة "مدينة منكوبة" جراء حرب "الإبادة الجماعية" والحصار الإسرائيلي، وأطلقت نداء استغاثة عاجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقالت البلدية إن المدينة أصبحت "بلا طعام وبلا مياه وبلا مستشفيات وبلا إسعافات وبلا دفاع مدني وبلا أطباء وبلا خدمات وبلا اتصالات".

مضيفة "وعليه فإننا نعلن بيت لاهيا مدينة منكوبة، ونطلق نداء الاستغاثة العاجل بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية".

البلدية وجهت 5 مطالب إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية:

الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في مدينة بيت لاهيا.

فتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية.

إدخال معدات الدفاع المدني والإسعافات للعمل على انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، لا سيما بعد ارتكاب الاحتلال عددا من المجازر بحق المواطنين.

إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي.

إدخال الآليات الثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام، لتسهيل حركة المواطنين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وفي سياق متصل، أكد مصدر طبي للجزيرة أن أكثر من 1250 شخصا استشهدوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال قطاع غزة منذ 25 يوما.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة أنه لم تدخل مياه أو غذاء منذ 26 يوما من الحصار الذي فرضه الاحتلال على شمال القطاع، كما دعا سكان الشمال إلى عدم التجمع في المنازل تفاديا لمجازر جماعية.

ولليوم الـ26، يستمر الجيش الإسرائيلي في الاجتياح وحرب الإبادة بمحافظة شمال القطاع، وتحديدا في جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، حيث يعدم كل مظاهر الحياة في المنطقة.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تعمل على احتلال شمال غزة وتحويله إلى منطقة عازلة وتهجير المواطنين، تحت حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية وقصف مكثف.

غارات مستمرة

وفي السياق ذاته، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مؤكدا استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي السلاطين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل متواصل مناطق في جباليا النزلة شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفلة وامرأتان، وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة فلسطينية بمنطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

كما أفادت وكالة الأناضول باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، معظمهم أطفال، جراء قصف مروحيات إسرائيلية خيمة لنازحين بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غربي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ووصل إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني 7 إصابات بعد قصف لمنزل عائلة البردويل في مواصي رفح.

كما تم انتشال 6 شهداء إثر قصف للاحتلال استهدف أمس تجمعا لمدنيين في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال يوم واحد.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 43 ألفا و163 شهيدا و101 ألف و510 مصابين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا على قطاع غزة، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.