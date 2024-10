"القمامة" مجددا.. معارك كلامية مستعرة بسباق البيت الأبيض

قبل أقل من أسبوع من يوم الاقتراع، تصاعدت الانتقادات بوجه الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء بعد وصفه -خلال كلمة بالحملة الانتخابية لنائبته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس- أنصار المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنهم "قمامة".

وكان بايدن يتطرق -في مكالمة عبر الفيديو مع منظمة "فوتو لاتينو" التي تعنى بتسجيل الناخبين اللاتينيين- إلى جدل أثاره أحد المتحدثين خلال تجمع انتخابي لترامب في نيويورك الأحد الماضي عندما وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة من القمامة" تعوم فوق المحيط.

وخلال تجمع انتخابي كبير لترامب في نيويورك قبل يومين، وصف الممثل الكوميدي توني هينتشليف بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة" عائمة في المحيط، وهو تعليق لقي إدانة واسعة وسلط الضوء على القوة الانتخابية المتزايدة لذوي الأصول اللاتينية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.

وردا على هذه التعليقات، قال بايدن إن "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره، إن شيطنته للاتينيين أمر غير معقول وغير أميركي"، لكن البيت الأبيض دخل لاحقا على الخط وأوضح -في بيان- أن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب وليس إلى أنصاره.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس إن "الرئيس أشار إلى خطاب الكراهية خلال التجمع الانتخابي في ماديسون سكوير غاردن باعتباره قمامة".

Joe Biden called half the country garbage, now the 24 year old social media intern pretending to be Joe on X is doing damage control. pic.twitter.com/316choiUMJ

— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) October 30, 2024