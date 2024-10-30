القسام تدمر دبابات للاحتلال على وقع قصف عنيف شمالي غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تدمير آليات عسكرية ودبابات إسرائيلية، في حين قالت مصادر طبية للجزيرة إن 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي بيان عبر منصة تليغرام، قالت القسام "دمرنا 4 دبابات صهيونية من نوع ميركافا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وفي بيان آخر، قالت إن مقاتلي القسام استهدفوا ناقلة جند من نوع "شيزاريت" بقذيفة "الياسين 105" وجيب همر بقذيفة مضادة للدروع وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" (D 9) بعبوة أرضية قرب المقبرة الشرقية بمدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت برشقة صاروخية من نوع "107" مواقع القيادة والسيطرة الإسرائيلية على امتداد محور نتساريم، وقصفت بالهاون جنودا إسرائيليين جنوب منطقة جحر الديك وسط القطاع بقذائف هاون.

في المقابل، أقرّ الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن قوات الفرقة "162" تواصل عملياتها العسكرية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وزعم أنها قتلت عشرات المسلحين في الساعات الأخيرة خلال غارات جوية واشتباكات وقعت وجها لوجه.

وأضاف جيش الاحتلال أن قوات الفرقة "252" وفرقة غزة العاملة في وسط وجنوب قطاع غزة "قتلت عدة مسلحين ودمرت بنى تحتية إرهابية"، على حد وصفه.

عشرات الشهداء

من ناحية أخرى، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 42 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضحت المصادر الطبية أن 30 شهيدا سقطوا في شمال القطاع. وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 19 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 أشخاص وإصابة العشرات في استهداف سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأضاف أن 8 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدفهم في حي السلاطين في بيت لاهيا.

وفي السياق، أفاد شهود عيان بأن الطواقم الطبية تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة لنقل المصابين، مما يدفع المواطنين إلى نقلهم إلى مستشفيات شمال القطاع ومدينة غزة عبر عربات تجرها الحمير.

وقال المراسل إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 20 معظمهم أطفال إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين في محيط عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. وقد نُقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وارتفع عدد ضحايا قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خياما تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 4 شهداء. وقد تم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وانتشلت فرق الإنقاذ اليوم جثامين 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال على تجمع لمدنيين في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيَين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 102 من الشهداء و287 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن أكثر من 1250 شخصا استشهدوا في العملية العسكرية المستمرة على شمالي القطاع منذ 25 يوما.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 ألفا و163 شهيدا، و101 ألفا و510 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.